Emma Thompson, sobre envejecer con dignidad: "La cirugía plástica es una psicosis colectiva"

Emma Thompson es una actriz que no necesita descripción después de casi 40 años ante las cámaras. A sus 62 años se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera con su participación en 2019 en la aclamada serie 'Years & Years', en la saga 'Harry Potter' o la versión en acción real de 'Cruella'. Ahora está de plena actualidad por su nueva película 'Good Look to You, Leo Grande' y como no podía ser de otra manera se encuentra dando entrevistas para promocionar el largometraje en el que hay más de un desnudo y justo ella protagoniza uno frontal, por lo que la actriz ha hablado de la imagen femenina y los retoques estéticos.