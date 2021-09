Monocromo, zapas y canas: detalles de los más elegantes del Festival de Venecia que puedes incorporar a tu día a día

Era de esperar que la Mostra de Venecia dejara imágenes a la altura. Pero en esta 78 edición de la Biennale, los invitados que pasan por su alfombra roja para presentar los estrenos de cine de la temporada se están superando. En la era de la imagen, artistas y cineastas llevan ventaja en eso de crear instantáneas impactantes. La última forma de conseguirlo, acaparando atención pero también lanzando un mensaje, es con la ropa. Prendas y accesorios que con los que han creado looks icónicos y altamente inspiracionales. Recopilamos los mejores detalles de estilo masculino que trascienden lo eventual y que se adaptan (y elevan) tu estilo del día a día. Toma nota.

Hagan caso a 'Sherlock'. El actor británico Benedict Cumberbatch, de 45 años, es siempre alguien a quien echar un ojo en alfombras rojas y eventos. En Venecia, durante la presentación de día de 'The power of the dog', que protagoniza junto a Kirsten Dunst y dirige Jane Campion, lo volvió a hacer con un traje en azul claro y una camiseta básica blanca de cuello redondo, restando seriedad al asunto.