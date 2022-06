Palabra de chef: ¿Qué cervezas engordan más?

La cerveza , como las bicicletas, son para el verano . Incluso la persona menos cervecera o la que se declara fan del tinto de verano no se resiste a una caña fresca bien tirada. Si a la cerveza le añadimos un entorno agradable, la experiencia puede ser de cinco estrellas . Con una tapa rica, entramos directamente en el mundo del lujo.

Para que la experiencia se quede en nuestro recuerdo no vale cualquier tapa. El maridaje es todo un arte que requiere experiencia y audacia para mezclar sabores.

Ganar kilos es el único ‘pero’ que podemos ponerle a este viaje gastronómico . Lo cierto es que la cerveza en sí misma no tiene mucho aporte calórico, pero sí lo tiene el ‘combo’ completo: la cerveza y el tipo de aperitivo que la acompaña. ¿O no? ¿Podemos disfrutar de nuestra bebida favorita sin engordar ? El chef Roberto Martínez Foronda , de Tripea , uno de los restaurantes que participan en MaridaDos, se declara "incansable buscador de sabores poco convencionales ". Nadie mejor que él para hablarnos de maridajes originales y poco calóricos .

Una cerveza tostada no tiene por qué aportar más calorías a nuestro cuerpo. En cambio, las IPA, las de mayor graduación alcohólica y mayor porcentaje de lúpulo, las cervezas artesanales , las Ice Beers también sí que aportaran más calorías debido a ese aumento de alcohol .

A mí personalmente, me gusta la cerveza tostada y con más alcohol para un guiso de carne más fuerte . Y una lager o rubia para una salsa más ligera incluso para un pescado. Al igual que incorporamos vino. lo podemos hacer con cerveza

Yo creo que haciendo un buen uso podemos combinarlo con casi todo. Habrá algún caso especial que igual no hay manera de maridarlo, pero no se me ocurre.