Las freidoras de aire son un descubrimiento si se usan con cabeza para seguir alimentándonos de forma saludable . Son perfectas para freír en casa croquetas caseras o unas patatas de acompañamiento teniendo en cuenta que ciertos alimentos no se pueden cocinar en este pequeño electrodoméstico. En Uppers vamos a repasar qué alimentos nunca deberías meter en la freidora de aire .

Una freidora de aire no tiene suficiente potencia como para asar una carne , un pollo, un pavo o un pescado de gran tamaño y es mejor no arriesgar el producto ni el tiempo. Lo que sí es posible es cocinar un filete empanado de ternera o de pollo o incluso un cachopo. Lo ideal es que sus dimensiones estén en consonancia con el recipiente de la freidora para que se puedan introducir completamente estirados. Otra recomendación es congelarlos antes para fijar el rebozado a las carnes.

El queso tiende a derretirse con el calor, por tanto, aunque esté empanado se extenderá por todo el recipiente una vez el aire de la freidora haga que ascienda la temperatura. Al no freír en aceite abundante el rebozado no hace costra y no se convierte en un caparazón que retiene el queso fundido en el interior.