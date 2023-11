El toque de David Muñoz para preparar las famosas 'croquetas de la Pedroche'

Para llegar hasta aquí el camino no ha sido nada fácil para este cocinero, hostelero y empresario, tal como él mismo se define. Hace unos años, a pesar de haber obtenido el éxito laboral y haber cumplido sus sueños, “vivía atormentado”. En realidad, “la creatividad, que es tirana y complicada, me llevaba a procesos muy obsesivos por conseguir y hacer las cosas a la perfección”. Con la ayuda de una terapeuta ha cambiado aquellas actitudes que no le beneficiaban a la hora de afrontar cada situación y ha aprendido a quererse a sí mismo, a seguir soñando y a continuar luchando por esos nuevos sueños con felicidad.

En 2022, David Muñoz, que nació en Madrid en 1980, fue nombrado el mejor cocinero del mundo, por segundo año consecutivo, en The Best Chefs Awards. Regenta tres negocios en Madrid: DiverXO, el único restaurante madrileño con tres estrellas Michelin, RavioXO, con una estrella, StreetXO y el delivery GoXO. Actualmente, se encuentra enfrascado en la expansión de sus negocios ya que va a trasladar DiverXO a la urbanización La Finca, a las afueras de la capital, y en breve abrirá una sucursal en Dubái. Precisamente, en la celebración de los premios The World’s Best 50 Restaurants que tuvo lugar en Valencia en junio pasado, DiverXO quedó en la tercera posición detrás de Central (Lima, Perú) y Disfrutar (Barcelona).