De la boda de los Reyes al supermercado de Lavapiés: la democratización del capón y la pularda

El capón fue el plato elegido por los Reyes como principal en su enlace matrimonial . Aquel día lluvioso de mayo de 2004 marcó un antes y un después para Cascajares, la empresa palentina que sirvió las aves y que empezó a vender bajo el lema "Si no puedes ir a la boda de los Príncipes, al menos come como un Rey" . Tan solo hicieron falta horas para que cientos de ciudadanos hiciesen cola a las puertas de la compañía para comprar de primera mano el manjar elegido por la mismísima Reina de España. De eso han pasado 17 años y su capón se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en el producto alimenticio más vendido en Amazon en Navidad , al menos así fue en 2020. Hablamos Simón de Francisco, responsable de comunicación y marketing de Cascajares para entender la evolución de estos productos que siempre se han considerado de alta gama y que ahora es posible encontrar en cualquier supermercado .

Que estas aves eran platos de burgueses de antaño no es ningún secreto. Se les llenaba la boca hablando del capón y la pularda que, para el resto de los mortales no eran más que un animal al que no tendrían acceso jamás. Eso, con el tiempo ha cambiado ¡y menos mal! Y es que parece mentira que tenga que ser precisamente una boda real la encargada de cortar las alas de superioridad a este producto. A raíz de ese evento, los propietarios de Cascajares decidieron que era el día de empezar a vender capones asados a particulares para Navidad y ahí comenzó su expansión que no fue nada fácil: ningún mercado ni supermercado quería vender un plato precocinado para unas fechas tan especiales.