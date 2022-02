El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza , una de las comidas favoritas en todo el mundo. En 2020, se consumieron en nuestro país 134.000 toneladas de este plato y se vendieron 90.000 toneladas de refrigeradas, convirtiéndose así en el precocinado preferido por los españoles . Como ya sabrás, no todas las pizzas son iguales ni todas las masas lo son. Los pizzaioli, es decir, los maestros pizzeros de Big Mamma nos cuentan el secreto de las masas napolitanas y la receta perfecta para que las prepares en casa.

Aunque algunas masas caseras que se utilizan para cocas, empanadas o pizzas se elaboran a base de aceite de oliva ya que son fáciles de hacer y necesitan apenas media hora de fermentación. Sin embargo, " la pizza napoletana no lleva nada de aceite de oliva en la masa" , aclaran los pizzaioli.

A diferencia de la romana, te darás cuenta de que los bordes pueden tener puntos negros hinchados y ojo, no son malos, más bien todo lo contrario. " No quieren decir que esté quemada, sino que la masa ha reposado correctamente un mínimo de 24 horas", nos explican.

Esta pizza, tradicionalmente no se come en triángulos. Al caracterizarse por llevar muy pocos ingredientes, la forma correcta de comerla es doblada dos veces por la mitad, de modo que quede como un cono en el que cada bocado disfrutemos de todos los sabores. ¡Ah! Y se come de los bordes hacia el centro.