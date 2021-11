Pese a desenvolverse entre despachos, trajes, corbatas y documentos, el gusanillo de la cocina siempre estuvo ahí hasta que a los 41 años decidió dar el salto y cambiar los despachos por las cocinas . "Un día dije: 'ya está bien, vamos a probar suerte a ver si tenemos éxito y funcionamos en este mundo que tanto me gusta y he visto siempre desde pequeño'", nos cuenta.

¿Pero cómo es eso de cambiar radicalmente de profesión con 41 años? Sin duda fue un salto importante hacerse cargo del negocio familiar, algo a lo que le impulsó el que una rutina con la que ya no disfrutaba. "Ya me aburría, los despachos eran una fase importante de mi vida, pero decidí que era el momento de que viniese otra" , cuenta, animando a su vez a lanzarse a la piscina a cualquiera que tenga claro su objetivo. " A los 40 o a los 60, siembre hay tiempo para emprender en aquellos sueños que tienes dentro".

Con ello, lo que sí le gusta es variar, "parte de nuestra forma de divertirnos es cambiar todos los días" , aunque hay algún que otro plato que decide no abordar, o bien por su complejidad, o bien porque no son de su estilo, y pone de ejemplo los arroces. " Me apasionan, pero creo que es muy difícil hacer un arroz y considero que hay espacios y restaurantes especializados, entonces nunca haría uno en el mío".

Eso sí, si un plato no le gusta, no lo ofrece. "Soy de los cocineros que va a su restaurante y se come toda la carta, así que no hago platos para quedar bien, solo platos que gusten y queden sabrosos". ¿Su favorito? Dice que no puede elegir, pero en el momento de la entrevista se decantaba por un boletus asado con anchoa que había hecho días atrás.