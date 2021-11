A pesar de que las castaña se pueden consumir crudas, en las fiestas populares suelen asarse en las hogueras que se encienden. Esto se debe a su alto contenido en fibra insoluble y taninos, que pueden hacer que se vuelvan indigestas si no se cocinan. En casa, a no ser que cuentes con una buena chimenea o una barbacoa, debemos recurrir a otros métodos para poder disfrutar de unas castañas bien calentitas, y aquí encontramos tres métodos de cocción diferentes: el horno, la sartén y el propio microondas. Pero ¿cómo se preparan? Si este fin de semana quieres organizar planes de sofá y manta, te contamos cómo preparar unas buenas castañas para que puedas llevar todo el espíritu del magosto a tu hogar.

En caso de que nuestra cocina sea de vitro o no tengamos una sartén castañera, siempre podemos hacerlo con una sartén tradicional, aunque en estos casos te recomendamos que utilices una que no uses demasiado. Dicho esto, los pasos a seguir son los mismos que con una sartén castañera, aunque en este caso deberemos encender un fuego medio. Además, para que las castañas se hagan correctamente, es importante que no las amontonemos y que no nos olvidemos de ir moviendo la sartén.