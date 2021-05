Lola, 64 años: Pella de gofio

Jaime, 55 años: Escaldón de gofio

"El escaldón es de las recetas más fáciles de hacer. Aunque también se hace con otros caldos, lo típico es hacerlo con el de pescado o el agua en el que se cocinan las costillas con piña (mazorca de maíz). Yo pongo el gofio con un poco de mojo verde, pero muchos lo sustituyen por hierbahuerto (hierbabuena) y le voy añadiendo poco a poco el caldo para que el escaldón no quede con grumos mientras lo bates. Hay que tener cuidado con no pasarnos con el caldo para que no quede muy aguado, ni quedarnos cortos para que no sea un bloque. Y por supuesto, nada mejor que servirlo con una cebolla picadita por encima y unos gajos para coger el gofio. Luego ya que cada uno se lo coma como quiera, solo, con mojo verde o mojo rojo".