Seguro que a ti también te ha pasado. Te han regalado alguna vez un jamón o paletilla y no sabes si es lo suficientemente buena como para llevarla a cortar a máquina o a cuchillo. Incluso hay veces que dudas hasta que sea de suficiente calidad como para abrirlo. La estafa más habitual en el mundo del jamón es que te vendan ibéricos a los que se les ha acortado el tiempo de maduración metiéndolos en cámaras frigoríficas y no en bodegas. Esto hace que su precio sea significativamente inferior pero el producto de muy baja calidad. Ante esta situación, preguntamos a Julio Márquez, presidente de la Selección Profesional de Cortadores de Jamón, para que nos dé unos trucos que nos ayuden a saber si la pieza está o no en su punto óptimo antes de abrirla, aunque reconoce que "incluso para los expertos no es tarea fácil".