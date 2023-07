La mayor parte de los líquidos que se consumen habitualmente como la leche o el zumo se comercializan en envases de un litro, bajan a los 33 ml en los refrescos o la cerveza o se incrementan directamente hasta 1,5 l o 2 l. El vino, cuando va envasado en vidrio, siempre lleva la contraria y se queda en los 750 ml. En Uppers hemos consultado a un enólogo por qué las botellas de vino tienen una capacidad de 750 ml y no de un litro.

Hay muchas teorías que responden a la pregunta y todas van ligadas a la historia de la humanidad y a la evolución del comercio del vino. Los arqueólogos han encontrado indicios del consumo de vino en la Edad de Bronce hacia el año 3.000 a.C. Miles de años antes ya se preparaban zumos a partir de las uvas de las vides, pero no era vino exactamente.

Los expertos subrayan que el tamaño de la botella siempre ha dependido del soplado del vidrio que se hacía de forma manual. Los artesanos tenían una capacidad pulmonar como para hacerla de entre 700 ml y 800 ml soplando una sola vez. Así, el tamaño no era estándar y por ello el vino se comercializaba en barriles o cubas para después llenar las botellas y servirlos. Pero la venta como tal directamente en botellas no podía prosperar porque no se conseguía una estandarización en las medidas y además el material era muy frágil.