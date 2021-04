Una cata especial, única e irrepetible

Los mejores vinos del mundo

Este tipo de catas no es frecuente y se está planteando una segunda a pesar del éxito en reservas de esta primera porque no es rentable realizarlas. Es más, Juan Höhr, propietario del restaurante, ha declarado que hacerla es una especie de capricho personal porque, como decíamos, no habrá beneficio económico alguno porque el precio cubre los vinos, la parte que se lleva Magerit y también el pago de los manteles personalizados expresamente para la cata. Solo hay que hacer cuentas, la recaudación es de 5.200 euros y solo las cuatro botellas salen 4.900 euros, es decir, 300 euros para los pagos expuestos. Höhr espera que, una vez abiertas las botellas, el vino no se haya estropeado, pues en ese caso habría que devolver la parte proporcional a los asistentes.