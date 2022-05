La receta anti-viejista del médico Alberto Cormillot: "Cuando me dicen que soy mayor para hacer algo, me doy prisa en hacerlo"

Cormillot es también un destacado activista contra la discriminación por la edad , causa que comparte con el líder del movimiento Slow Carl Honoré . Tanto Cormillot como Honoré tienen claro cómo posicionarse en este tema. Cuando en Europa aún estamos debatiendo sobre cómo denominar la discriminación por edad o si la palabra 'viejo' es o no peyorativa, la opción es clara: viejismo . Los prejuicios no están asociados a la edad, sino a partir de la edad en la que nos consideran viejos . Así lo explica Cormillot en Infobae.

View this post on Instagram

Pocas veces se ha definido con tanta claridad en qué consiste el viejismo. Para Cormillot, se trata de pensar que una persona de más de 60 años es "inútil, descartable, que no puede trabajar, que no se puede divertir, que no puede tener sexo, que no puede bailar, que no es una persona útil para la sociedad, que es una carga".