Han pasado casi 19 años desde que aquella periodista llamada Letizia Ortiz Rocasolano dejara su piso en la Ladera de los Almendros de un día para otro. También la colección de libros que hacía de 'El País' y que su quiosquero le guardaba fielmente cada semana . "Tengo aquí unos cuantos", comentó él. No entró con buen pie en la opinión pública la que sería esposa de Felipe VI, pero las cosas han cambiado en su madurez. Ahora, practicado un estratégico cortafuegos con la familia de su marido (su cuñado ha pasado por la cárcel, el Rey Emérito vive en Emiratos Árabes tras varios escándalos y cuentas bancarias de dudosa legalidad), se ha erigido paradójicamente en una pieza clave para salvar una monarquía en entredicho. ¿Cómo se lleva con el paso del tiempo ahora que cumple los 50? ¿Qué tal se lleva con sus hijas? ¿Y con su marido? ¿Es tan estricta como dicen? Hablamos con varios expertos en Casa Real.

A pesar del mimo con el que se escondió la relación de la periodista con el Príncipe Felipe , la noticia la dio Luis María Ansón, con toda una página a todo color sobre la presentadora del informativo de TVE horas antes del famoso anuncio. Se vivieron horas frenéticas. Letizia dejó de ir a su lugar de trabajo, no regresó a su piso de Valdebernardo y desapareció en cuestión de horas, hasta reaparecer como la prometida del Príncipe Felipe. Lo demás ya es historia.

Tras su boda y su famoso "Déjame hablar" a Felipe, hubo un tsunami de opiniones, la mayoría en contra, pero también ensalzándola. " No la entendíamos nada y ella no se hacía entender", explica en una entrevista para Uppers Mábel Galaz, autora del libro 'Letizia, Real'. Después de casi dos décadas, las cosas han cambiado y se ha convertido en la mejor aliada de una Monarquía en horas bajas, sobre todo tras los escándalos del Rey Emérito: "Vivió tiempos convulsos y ahora los hechos se están conociendo y el tiempo la está ayudando . En un momento en que la institución está en entredicho, Letizia le está viniendo bien a la Casa Real", precisa la periodista.

Sobre todo desde 2007, que marcó un antes y un después, al volver a trabajar tras cuatro meses de baja (todo un símbolo) por el nacimiento de Sofía. Ese fue el punto en el que comenzó a tener su propia agenda, como ya de hecho sucedía con sus cuñadas y su suegra, que elaboraba ella misma con su equipo, bajo el visto bueno del Gobierno. Las ideas estaban claras. La asturiana estaría al tanto en cada una de las cuestiones, no acumularía nombramientos si no los podía atender y subrayaría su presencia en áreas en las que pudiera aportar.

Salud mental, cáncer, enfermedades raras, cooperación exterior, mujeres, inclusión y educación son sus favoritas. Sobre todo esta última, en la que también hace mucho hincapié con sus hijas. En este sentido, ha apoyado conscientemente la Formación Profesional (FP), para contribuir a dignificar los oficios y equipararlos socialmente a las carreras universitarias . "Le gustan los actos donde hay niños" , ha explicado un portavoz del Ministerio de Educación. "Ser útil, no visible" es su lema.

Letizia está al tanto de todo lo que se publica y se dice de ella. Le preocupa tanto que hasta manda mensajes. "Cuando ocurrió lo que ocurrió en Palma de Mallorca con la Reina Sofía, hubo un clamor general en favor de la Emérita, porque a la Reina se le tiene un especial cariño, y más en Palma. Hubo un clamor general, contra la actitud de Letizia impidiendo que la abuela se hiciera una foto en la Catedral con las niñas con el fotógrafo oficial de la Casa Real", recuerda la periodista Carmen Duerto, autora de 'Letizia, una mujer real'. "Inmediatamente se inició una campaña para contrarrestar eso . Letizia iba del brazo de su suegra. La Reina Sofía no dejó sola a Leonor tras darle un manotazo. Y luego llegaron a Madrid y siguió la campaña para contrarrestar esa mala opinión", recuerda.

Tras cada evento o recepción, cuando regresan a casa, Letizia y su equipo hacen un brainstorming , una tormenta de ideas con total libertad. Con los pros y los contras, para mejorar. " Hacen lo mismo que los entrenadores de fútbol: 'Zidane te has equivocado, Casemiro por aquí no vas '. Deciden lo que ha resultado bien y lo que ha resultado mal y así aprenden para que la próxima les salga de 10", explica Duerto.

Tampoco eso ha sido fácil. Mal si se ocultaba bajo el mismo uniforme en verano (polo, gorra, gafas de sol y pantalón corto o largo) para evitar fotos hablando de su look. Mal si tiraba de espontaneidad con el Armani blanco que ya ha pasado a la historia. Peor si quita protagonismo al Rey con un vestido rojo Caprile y su 'actitud torera' en la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson. "A partir de ahí, decidieron que, primero, no podía convertirse en Carolina de Mónaco y ser objeto del papel cuché; y segundo, no podía hacer sombra a su marido", aclara el Presidente de la Escuela Internacional de Protocolo.