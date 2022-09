La Reina Letizia cumple este 14 de septiembre 50 años siendo una de las figuras más mediáticas del país. Nada de lo que hace escapa al ojo de la opinión pública. Sobre todo sus cambios físicos. Esta semana acudió a dos actos de la agenda prevista con el Rey Felipe VI y muchos han visto un cambio notable en el 'beauty look' de la asturiana . " Se ha quitado las canas, se ha dado un baño de color ", comentan las redes y algunos medios. Pero, ¿es así?

Para ambos días, Letizia se ha decantando por dos looks total white. Si el lunes se decantaba por un vestido estilo kimono, anudado a la cintura y románticos detalles de puntillas, el martes lucía un camisa de manga larga abullonada y cuello mao, y pantalones de talle alto, combinados con unos peep-toes en azul celeste y tacón cuadrado para poder realizar la visita de una forma más cómoda. Con los años Ortiz ha apostado por la comodidad y más en lo que ha calzado se refiere, bajándose de los 'letizios'.

Pero si algo ha resaltado en el estilismo de la madre de Leonor y Sofía, ha sido el cambio de look. No es la primera vez que se realiza este cambio tras las vacaciones. Sabe que los cuidados beauty después del verano son importantes. Letizia ha llamado la atención por su melena súper brillante e hidratada. Ha saneado sus puntas luciendo una melena long midi y se ha dado un baño de color en color chocolate para lucir un castaño profundo que aporta mucha luz. Un look de lo más rejuvenecedor.