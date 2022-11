Brad Pitt demuestra con ironía que a los 58 se puede estar como a los 36: "Estoy viejo"

Chazelle centra su historia en el Hollywood de los años 20 en lo que supuso el paso cine mudo al sonoro con ese toque tan característico del cineasta. El título 'Babylon' ya lo dice todo . Bien recuerda a la Babilonia del Antiguo Testamento donde los habitantes de la ciudad, muy ricos, hacían gala de sus riquezas con la majestuosidad de sus edificios, sus ropas y sobre todo, sus diversiones . El título y esta frase Margot Robbie, protagonista del filme, resume lo que supone: "Si tuviera dinero, me lo gastaría en cosa divertidas, no en cosas como los impuestos. Querría que todo el mundo estuviera siempre de fiesta". Excentricidad, extravagancia, rodeada de exotismo, glamour y perversión donde a los protagonistas lo que más le gusta es la juega en exceso.

“Son cosas como esta y noches como esta las que me dicen que soy viejo. Estoy viejo”, bromeó cuando recibió el exclusivo premio 'Maltin Modern Master' en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara que le premió por su carrera larga. "Hace mucho tiempo que hago esto. Ya no soporto los rodajes nocturnos. Me alegra tener un doble de riesgo. No recuerdo la primera regla del club de la lucha", hizo reír el actor que recibió el premio de manos David Fincher, del director de la película de 'Club de la lucha' que rodaron en 1999 cuando él tenía 36 años. Por cierto, si te preguntas cuál es la primera regla del club, aquí te la dejamos: "Nadie habla sobre el Club de la Lucha".