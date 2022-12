Andrea Zarraluqui, artista y experta en mesas: "En Navidad no hay que ponerlo todo, pero las servilletas, mejor no de papel"

Te conocemos por tu talento a la hora de pintar vajillas y de poner mesas espectaculares, pero no siempre te has dedicado a esto. ¿Qué motivó este cambio de escenario?

Siempre he pintado como hobby porque de pequeña no me dejaron estudiar Bellas artes. He hecho varias exposiciones de cuadros y me sigue encantando, pero ya pinto pocos lienzos. Hace unos 13 años la madre de mi exmarido me sugirió probar la pintura de porcelana y desde entonces ¡no quiero otra cosa! Al principio también fue un hobby hasta que decidí dejar el marketing e intentarlo profesionalmente hace seis años.