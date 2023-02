Muere Laura Boyer: el entorno de la hija del ministro que lo dejó todo por Isabel Preysler

De hecho, la boda de Ana Boyer con Fernando Verdasco en el Caribe no contó con su presencia ni la de sus cuatro hijos. Una vez más, Laura acusaba a Preysler de la desafección: "Se ha ocupado durante años de que no tuviéramos relación" , declaró entonces a varios medios.

Si durante mucho tiempo, las relaciones entre padre e hija no eran muy fluidas, en los últimos años sí hubo un acercamiento entre Laura y su padre, quien ya no parecía vivir tan feliz con su segunda esposa. "Antes de su derrame cerebral me dijo que había gente muy mala. Quiso tener una conversación privada conmigo sobre eso, pero no hubo tiempo y luego ya no se acordaba. Si mi padre tenía problemas, me hubiera gustado conocerlos", declaró después de la enfermedad de su padre en el diario ABC.