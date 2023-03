Implacable dentro y fuera de los negocios: las complejas relaciones de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

Sin embargo, la polémica continúa . Tratando de justificar la decisión, los directivos de la compañía esgrimen como detonantes de la mudanza, las infraestructuras en Estados Unidos y e l ahorro de unos 40 millones de euros al año , cantidad descomunal para un ciudadano de la calle, pero casi irrelevante para una empresa con unos ingresos de 6.800 millones anuales. Los expertos insisten en otro hecho: Ámsterdam , y no el Londres post-Brexit, es ya el centro financiero de Europa. Allí es más fácil encontrar inversores y la presión fiscal es menor que en España, al no existir impuesto de patrimonio. Según parece, la decisión ha partido del propio Rafael del Pino , máximo responsable de la compañía y una de las mayores fortunas de España; en concreto, la tercera, después de Amancio y Sandra Ortega , con un patrimonio que supera los 3.800 millones de euros .

Desde hace más de 20 años Rafael del Pino Calvo-Sotelo es el presidente de Ferrovial, una empresa de origen familiar fundada por su padre en 1952. Nació en Madrid, en 1958, dentro del matrimonio formado por el empresario Rafael del Pino y Moreno y Ana María Calvo-Sotelo, hermana de Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del gobierno entre 1981 y 1982. La familia está compuesta, además, por otros cuatro hijos: María, Joaquín, Leopoldo y Fernando. Entre los hermanos, no todos en la empresa familiar, hay respeto, pero no un gran cariño, según se deduce por las declaraciones en medios del círculo del empresario. María, la primogénita, ejerce de mediadora en un entorno no siempre apacible.