Paquita Salguero y su fórmula para tener una mente feliz a los 109 años y un cuerpo de 70

Paquita Salguero acaba de cumplir 109 años, pero no aparenta más de 70. En un mundo obsesionado por el culto al bienestar, lo suyo es una proeza, una hazaña de la que queremos conocer todos los detalles. Esto significa que esta mujer afable, siempre dispuesta y vital (no hay otra manera de llegar a centenario), se ha convertido en el objetivo de muchos medios. Todos queremos hablar con ella para conocer el secreto no ya de su longevidad, sino de su felicidad.