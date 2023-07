¿En qué se fijan los expertos en comunicación política para decir que uno o otro ha ganado un debate televisado? "Se fijan en quién ha sido capaz de marcar el ritmo, no quién era el más listo, quién sabía más, quién tenía más datos, sino quién ha dominado la pantalla y la escena, quién se ha superpuesto al otro o a los otros. Eso es algo intangible , pero se constata a través de la argumentación, del gestual y a través de la solvencia, la tranquilidad, la ironía... un poco de humor... No es tanto quién tenía los mejores argumentos, sino quién estuvo mejor, en general, quién ha marcado el ritmo con sus propios temas y su propio estilo. Esa es la clave".

Por el contrario, "los nervios, trastabillarse, dudar, no estar asertivo restan. La arrogancia, el desprecio hacia el otro, mirar el reloj porque quieres irte, enfadarte, estar agresivo o, por el contrario, estar callado, dejarse dominar y no controlar los tiempos , son las cosas que más puntos pueden hacer perder", señala este experto,

A veces, se le da mucha importancia a la estética, la ropa y los complementos. Lo cierto es que en su entrevista con Ana Rosa Quintana, Pedro Sánchez optó por llevar un traje oscuro con una camisa rosa claro sin corbata . Los expertos en imagen sostuvieron entonces que el color oscuro significaba eficacia y seriedad, mientras que el rosa señalaba las soft-skills, la sensibilidad y la empatía. Con la combinación de ambos colores, Sánchez quería decir de sí mismo que es una persona en la que se puede confiar: eficaz cuando es necesario y sensible cuando hay que serlo.

¿Qué piensa Luis Arroyo de este código cifrado en la imagen? " La estética, francamente, no importa demasiado porque hay que tener en cuenta que el atuendo de los debates es el mismo siempre. Hemos visto alguna excepción, pero siempre se va con americana, camisa clara, vestidos sobrios en el caso de las mujeres, pocas joyas, poco oro... Siempre que estemos en esos estándares, importa bastante poco. A veces se decide en el color de las corbatas, pero la tendencia de moda es casi siempre bastante conservadora ".

Si echamos la vista atrás, recordaremos a unos cuantos líderes haciendo esta especie de coreografía con las manos. Para Luis Arroyo, puede ser un arma de doble filo: "Las manos no hay que moverlas ni mucho ni poco, sino lo justo. Y esto debe ser coherente con el personaje. Hay políticos que movían mucho las manos, como Jacques Chirac o Sarkozy, y Ángela Merkel o François Hollande no las movían nada. Depende, lo importante es que no quede forzado, tiene que ir acorde con la personalidad y el estilo del candidato. Cualquier sobreactuación se castigará muchísimo".