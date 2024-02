Andie MacDowell y su defensa de la belleza a los 60: "Hay algo en los ojos que no tienes con 20"

View this post on Instagram

"Me pareció increíble lo que preguntaba: ¿era así como iba a sentirse esta mujer cuando cumpliera 40? ¿Creía que la belleza llega hasta los 40 y luego desaparece? Entonces y ahora no me veo perdiendo belleza, sino siendo bella de una manera diferente, una belleza que muestra su alma a través de la mirada. Hay algo en los ojos que no tienes a los 20. Y eso solo se consigue al cumplir años", explica en su post la protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral'.