Esta es una selección de relojes de oro de hombre de modelos clásicos. Son pura elegancia y en la muestra no se ha dado cabida ni a extravagancias ni a estridencias. El precio de partida inicial es asequible porque muchas marcas convencionales o que no pertenecen al tramo del lujo ponen a disposición de sus clientes determinados modelos que al menos lucen una pieza concreta en oro. Dependiendo de la referencia, el bisel o la corona son de este material noble y por muy pequeñas que sean sigue siendo oro. En estos casos tal vez el importe no supere los 2.000 euros. Una vez aquí, la factura empieza a ascender y parece no tener fin. Es más, el precio de los cronógrafos más exclusivos de determinadas marcas no se refleja en su página web, sino que solicita a los clientes que en caso de estar interesados concreten una cita.