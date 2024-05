A diferencia de sus hermanos, Sebastián Nadal no destacó en ningún deporte, pero facilitó que su hijo Rafa convirtiera el tenis en lo más importante de su vida. Con solo cuatro años empezó a entrenar en el Club de Tenis Manacor con su tío Toni, quien supo llevar al límite de su capacidad el inmenso talento de Rafa. Él fue el responsable de que, a los nueve años, el joven tenista aprendiera a jugar con la mano izquierda y con la derecha. También supo articular la personalidad de Rafa para que siguiera trabajando sin que el éxito se le subiera a la cabeza. Hoy ya no le entrena; es Carlos Moyá, otro número 1 del tenis, quien lo hace, pero sigue impartiendo sus enseñanzas como Director Técnico Deportivo de la Rafa Nadal Academy. Además, es un solicitado conferenciante. ¿Su mantra? "El fracaso no es no llegar. El fracaso es no dar lo máximo".