Pero la leyenda de Nadal no acabará cuando cuelgue la raqueta definitivamente. Su legado continuará porque él mismo se ha propuesto que así sea. Lo hará en su academia, en Manacor, en casa. Allí seguirá moldeando a docenas de chicos y chicas que llegan a la Rafa Nadal Academy cada año con la ilusión de ser un día como su ídolo o, como mínimo, poder dedicarse a su pasión: el tenis.

Y es que sin buenas notas, no hay competición . A nadie se le exige aprobar para entrenar y tener todos los servicios de la Academia a su disposición, pero si se quiere viajar a torneos, es imprescindible un mínimo en el aula.

“Aparte de un comportamiento, también exigimos unas ciertas notas. Si tú no tienes una nota mínima, no puedes viajar a las competiciones. Puedes entrenar y siempre podrás hacerlo, pero necesitas un esfuerzo en la pista y en la clase para poder competir. Eso también forma parte de la educación en valores. Nos hemos dado cuenta de que exigir una dedicación o resultados también en el colegio hace que se esfuercen un poco más y que mejoren. Si de ello depende ir a jugar a una competición o no, automáticamente se motivan. Es un resultado que es bastante directo”, desgrana Marc.