El movimiento 'trad wife' se acerca a España o la vuelta a la mujer tradicional que se queda en casa

"For better or worse, no divorce" ('Para mejor o peor, divorcio nunca') proclama una de estas influencers que, por lo general, relacionan también el rol doméstico de la mujer con la fe religiosa. "Ser una “esposa tradicional” en 2024 implica una auténtica dualidad -se dice en la web de The Darling Academy, una de las principales difusoras de este estilo de vida-. Puede que nuestras cabezas y nuestros cuerpos tengan que vivir en la era moderna (y estoy agradecida por ello), pero nuestros corazones pertenecen a otra época, y eso está bien. No hay nada de qué avergonzarse si quieres una vida que refleje (lo mejor de) los ideales del pasado".