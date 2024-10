Muchas veces, al elegir un corte que no encaja con el pelo fino y lacio en vez de dar volumen se consigue lo contrario, que caiga sin gracia y se quede “pegado” a la cara. No obstante, los expertos apuntan que no se debe descuidar el cuidado y la higiene capilar más aún si el cabello es liso, no es abundante y se esté empezando a caer, un hecho común y normal a partir de una edad.