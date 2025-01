En Uppers nos hemos paseado por las principales avenidas en busca de los abrigos de paño de hombre más bonitos de este invierno sin ponernos excéntricos con el presupuesto. Además, nos hemos centrado en el diseño “ made in spain ”. Sin embargo, antes conviene saber que la tela de paño es un tejido grueso y de calidad cuya composición principal suele ser la lana de diferentes tipos y por ello resulta ideal para el invierno.

El modelo Sullivan tiene un estilo moderno pero mantiene la elegancia y la singularidad de los abrigos de siempre y además es de fabricación española. En color negro carbón y en lana 100% cepillada orgánica, la marca lo propone como una opción excelente contra el frío de las mañanas antes de entrar en la oficina o para un after work elegante. Incorpora un forro que incrementa el aislamiento contra las bajas temperaturas y se puede abotonar en el cuello. Dispone de bolsillos de ribete sencillos, solapas de muesca con ojal milanés, cierre que oculta los botones y un corte oversize que permite llevarlo sobre una americana o un jersey grueso.

El modelo, actor y empresario Andrés Velencoso arrancó de la mano de Cortefiel su marca de moda OOTO (Out of the Office) para hombres conscientes, decididos y disfrutones. En este caso el abrigo de OOTO es una prenda forrada y cómoda en un patrón slim fit, con bolsillos laterales y un tejido en espiga con un 51% de lana.