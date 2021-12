La palabra influencer se relaciona con las generaciones más jóvenes. Probablemente tus hijos o nietos conozcan a la gran mayoría, incluso internacionales, y según sus gustos sigan más unos que a otros por el tipo de contenido que les ofrecen. Aunque parezca que en la madurez los uppers se quedan colgados en esa tendencia de influencers, lo cierto es que en más de una ocasión te hemos demostrado que no es así, y que muchos alcanzan la fama en redes a partir de los 50. Algo así es lo que le ha ocurrido a Günther Anton Krabbenhöft, un influencer alemán de 76 años que cuenta con 146.000 seguidores en Instagram debido a su particular y original estilo de vestir.

Hace un tiempo declaraba a un periódico alemán que para él "la ropa tiene que ser divertida, y no me refiero a las tendencias de moda. Cuando la belleza interior se une a la belleza exterior hay una sinergia increíble". Sin duda, el hombre entiende la moda y su forma de vestir como un arte, por eso reconoce que le gusta ver a las personas experimentar con su fascinación. "Hay un tesoro dentro de todos, ¿por qué no compartirlo con los demás?", dice él, que comparte siempre su estilo, carisma y alegría en las redes sociales.