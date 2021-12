Hablar de Navidad es hablar de reencuentros, de risas, de recuerdos, de pasar tiempo con los que más quieres o de tener ese detalle con ellos que no has podido regalar durante todo el año. Tiempo, precisamente, es uno de los regalos más especiales que se pueden hacer, y no hablamos solo de estar con ellos y disfrutar de su compañía, sino de los relojes. No dejan de ser un complemento más en nuestro día a día, para algunos tan imprescindible que no saben vivir sin uno en la muñeca, para otros son joyas preciadas que muestran parte de su personalidad. Por eso para muchos el regalo perfecto llega en forma de reloj, así que te damos unas cuantas ideas para acertar de lleno.