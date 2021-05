Caminatas y carreras por la mañana

Dos horas de entrenamiento por la tarde

El deporte es sagrado para ella. Si no tiene clase, hace ejercicios fundamentalmente de fuerza , con pesas y discos de halterofilia. Dedica dos horas diarias a esta actividad y no va desencaminada, ya que os ejercicios de fuerza son buenos para fijar el calcio de los huesos y evitar la sarcopenia , la enfermedad de los 'huesos de cristal', que afecta en edades avanzadas.

La cena es el momento 'gastro' del día: menú poderoso regado con un poco de vino, blanco o tinto. "Primero saboreo mi vino y luego ceno sin prisas . A menudo tomo sopa de verduras con pollo; le pongo, por ejemplo, c ol china, setas, patatas, zanahoria y konnyaku (gelatina de almidón del tubérculo de konjac). Lo cuezo todo bien y luego añado la carne. El jugo dulce que sueltan los vegetales está riquísimo. Me encantan las verduras de temporada , así que en invierno le echo un montón de cebolla china", explica.

Adiós a los conservantes, hola aprendizaje

Esta instructora de fitness come equilibradamente a lo largo del día y no consume nada que lleve aditivos ni conservantes. Hace años que come así, algo que no es extraño en Japón, cuya dieta, rica en pescado fresco, algas, legumbres, fermentados y los antioxidantes de frutas, verduras y especias, le sitúan en una posición privilegiada en cuanto a hábitos saludables.