Nos ha pasado y nos sigue ocurriendo a todos. Por mucho que lo intentemos, el día que queremos hacer pasta para comer terminamos preparando comida para un regimiento . La pasta es fácil de cocinar y permite diferentes opciones de combinaciones para todos los gustos y épocas del año, siendo uno de los platos preferidos de prácticamente la totalidad de las familias. ¿El problema? Lo dicho, que la mayoría de veces nos pasamos con la ración que preparamos pero, ¿cómo podemos ajustarnos lo máximo posible a lo que de verdad vamos a consumir de pasta ? Pues para ello hay algunos trucos que nos permiten no pasarnos de la cuenta.

Cada uno tiene su forma de medir de mejor o peor forma la cantidad que cocina de pasta, sin embargo hay que tener en cuenta que la medida siempre debe hacerse en seco, nada de echar los macarrones al agua y, pensando que nos hemos quedado cortos, añadir un puñado más. Ese es el principal fallo, ya que si luego añadimos marisco, carne, verduras, salsas o lo que guste, el plato crece y terminará sobrando, que es lo que no quieres.

Pero si el plato no llega a convencerte del todo hay otra opción entre tu vajilla con un vaso de altura estándar . Si lo llenamos obtendríamos una ración para una persona, por lo que quizá sea más sencillo que el plato.

No obstante, hablamos de métodos sencillos para, por ejemplo, macarrones pero, ¿qué pasa si lo que quieres cocinar son espaguetis? El plato, el vaso o incluso el puño no son trucos que vayan a ser demasiado efectivos con la pasta larga. En este caso la mejor forma de no hacer pasta de más está en los dedos, uniendo el pulgar con el índice como si lo fueses a poner sobre el ojo. Ese círculo que queda es la proporción ideal para cocinar una ración de espaguetis.