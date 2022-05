Estafadores del amor: cinco pistas de que esa persona especial te la está liando

El estafador de Tinder es Simón Leviev, un hombre capaz de mantener relaciones amorosas con el objetivo de sacar dinero a sus novias. A lo largo de los años, más de 10 millones de dólares . No hay que llegar a casos como el de Simón. En la distancia media y corta, hay personas embaucadoras que utilizan las relaciones personales, no solo sentimentales, a veces también familiares, para obtener un beneficio. Casi siempre se valen de la soledad de las personas mayores o con una vida personal llena de fracasos , circunstancias que suelen acumularse a partir de los 50 , la edad de la invisibilidad para muchos hombres y mujeres. El depredador sentimental es más habitual de lo que parece. Quizá tengas alguno cerca . Te ayudamos a detectarlo.

La triada oscura se caracteriza por la ausencia de empatía (no sienten culpa ni reprobación moral), el maquiavelismo (todo lo que hacen responde a una estrategia calculada) y narcisismo . Este último punto es importante: el narcisista se cree por encima del bien y del mal, piensa que nunca van a pillarle , por lo que si cometen un delito, suelen dejar errores a su paso.

Respecto a su modus operandi, su estrategia es la del príncipe azul . "Son embaucadores, personas encantadoras, saben cómo enamorar a una mujer . Aparecen como los hombres ideales hasta que te atrapan en su red. Una vez que has caído, empieza la manipulación . Son perfiles muy peligrosos: son psicópatas integrados en la sociedad que pueden convertirse en psicópatas criminales", explica la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro .

La auto-imagen de un psicópata-narcisista suele ser descomunal. Creen que son excelsos y tienden a menospreciar al resto. "Una pauta típica de estas personas es que se comportan de manera cruel con quienes creen inferiores, tratan mal a la gente. Lo normal es que hagan daño y no asuman la responsabilidad de sus actos", señala Ferreiro. Como pareja, no nos hacen sentir bien porque atisbamos su lado oscuro, aunque no sepamos definirlo. "Esto es un punto fundamental. Nunca asumen culpabilidad y hacen sentir mal al resto", advierte la psicóloga.