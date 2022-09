Curiosamente, para muchas parejas la infidelidad sigue rondando en torno al sexo . Para otras, no es lo más importante. En el caso del amigo de Manuel Jabois, el inspirador del artículo de El País, no había infidelidad con su nueva amiga, aunque compartían su día a día cada dos horas, porque no se acostaban ("Eso no. Yo respeto a mi novia").

Dónde se coloque la línea de la infidelidad parece depender de los acuerdos de cada pareja porque más que ser infiel o no, es más importante ser leal a la persona con la que compartimos la vida. Todos esos límites, los de la lealtad y la infidelidad, quizá sean aún más sutiles en las parejas abiertas . ¿O no?

Hay que partir de la base de que una pareja -abierta o no- desea ser una pareja; es decir, desea ser considerada privada y públicamente como una unidad que comparte aspectos importantes de la vida. Abrirla no significa necesariamente erosionar las bases de la relación. Pero es obvio que existe un riesgo. Por esta razón, las parejas abiertas suelen respetar unos límites precisamente para no dañar la lealtad. Entre estos límites, usar métodos anticonceptivos cuando se mantengan relaciones sexuales, no repetir pareja sexual o no tener sexo con amigos o personas que conozcan a ambos miembros de la pareja. Pero quizá el límite más importante es abrir la pareja únicamente si los dos miembros lo desean. En caso contrario, surgirán conflictos emocionales, con la sensación de traición y deslealtad como primer plato del menú.