Juan del Val y Nuria Roca opinan sobre las relaciones abiertas: "Menos hipocresía"

Lleva más de 20 años al lado de Nuria Roca con la que tiene tres hijos y un proyecto en común . El matrimonio es un firme defensor de los diferentes tipos de pareja fuera del modelo tradicional y de las relaciones abiertas sin, realmente, haber dejado claro nunca cómo es el suyo. " El modelo de tradicional no es el único ", incide el escritor.

Nuria y del Val ponen frente al espejo a todos aquellos que se ponen una venda en los ojos. Para la pareja existe una hipocresía, de cara a la galería y con uno mismo, por no querer poner nombre y apellidos a las relaciones y de ver, realmente, lo que sucede dentro de la que uno se encuentre. De igual forma, el evitar hablar abiertamente con la pareja de ello . Una de las cuestiones a tener en cuenta que dejan entrever en su discurso, sería los códigos que la propia pareja, hable y establezca.

En el libro 'Delparaíso' que publicó en enero de 2021, el autor hace un ejercicio, bueno un ejercicio no, de cómo son las relaciones en sí mismas. Y decimos que no hace un ejercicio, porque sitúa el lector, delante de una realidad como la vida misma. Difícil, leerlo y no ver o identificarse con alguno de sus personajes que viven en una exquisita urbanización de lujo con perfiles y status, bien distintos.