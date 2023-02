Las tres razones por los que los segundos matrimonios fracasan: "Casarse con los amigos no funciona"

Te casaste una vez, no salió bien y te divorciaste. Con los años, encontraste una segunda pareja y todo va bien. Tan bien que estáis pensando en planes de boda. Pero una vocecita interior te susurra que quizá no es tan buena idea. Los años de matrimonio te han dejado escaldado y ahora no sabes si las inseguridades están condicionadas por esos años o quizá hay razones de peso que desaconsejan que vuelvan a pasar por el altar o por el juzgado.