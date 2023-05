Dormir en habitaciones separadas, otra manera de ser feliz en pareja: "Oxigena la relación"

Pero no siempre hay una razón de salud, aunque sea el argumento más lógico. Cuando no hay nada de eso detrás, ¿por qué se prefiere dormir cada uno por un lado? Sebastián Girona, psicólogo especialista en vínculos , comparte algunas de las claves que hay tras este tipo de acuerdos en esta entrevista para Uppers.

Plantearlo como un divorcio es plantearlo con cierto dramatismo. Quizás puede tener una connotación positiva. Y como decía, puede ser una forma de sostener el vínculo y de generar mayor o mejor convivencia. Incluso no necesariamente es algo negativo. Dependerá de cada pareja y de cada relación. Todas las parejas tienen un contrato y cada contrato es diferente . Y el contrato que le sirve a una relación no necesariamente le sirve a otra y cada uno va encontrando la forma de sostenerlo en el tiempo de ambos.

No necesariamente, sobre todo si los dos están de acuerdo, puede ser una forma de ganar calidad a la hora de encontrarnos, en el sentido de no sostener una habitación en común por el solo hecho de que haya que sostenerla. Por supuesto que esta lógica de no dormir en la misma habitación se puede ver enmarcada dentro de una cuestión de estímulos más individuales. Hace muchos años, las parejas dormían en una misma cama y la almohada era una almohada única para los dos, una almohada muy larga y muy grande para ambos. Eso se dividió en almohadas diferentes. Muchas camas por encima son una, pero a veces son dos separadas por debajo que se unen. De alguna forma, hay muchos estímulos que apuntan a dividir esa lógica, por supuesto, también la da el hecho de dormir en habitaciones diferentes. Eso puede atentar contra la relación, como ser una herramienta que de alguna forma oxigena el vínculo y sea positiva, dependerá de las razones por las cuales se toman esa medida, pero no necesariamente es negativo.