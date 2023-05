Hay parejas que se mantienen juntas, pese a que su mala convivencia es patente. ¿Por qué no logramos escapar a una relación que nos hace mal? ¿Por qué mantenemos los vínculos, incluso en relaciones nuevas, cuando la experiencia no es buena para nosotros? Visto desde fuera es como si la toxicidad se hubiera asentado en nuestra zona de confort, por igual en los dos miembros de la pareja. "Los comportamientos tóxicos no entienden de hombres o mujeres, sino de personas", explica la psicóloga Lara Ferreiro, para quien esta toxicidad emocional no entiende de brecha de género.