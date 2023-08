Es un hecho: nos vamos de vacaciones con nuestra pareja y e l 'exceso' de convivencia hace estragos. Si lo pensamos bien, durante los 11 meses restantes, la relación se ciñe a una secuencia de trabajo-casa-fin de semana. El contacto no es todo lo estrecho que se supone. Y entonces llegan las vacaciones y la convivencia obligada de lo que se supone que es ocio. Pero no todo fluye y septiembre es, desde hace unos años, el mes de las rupturas.

Esta dinámica es común y ha llamado la atención de la Escuela de Salud de Harvard , y, en concreto, de la psicóloga estadounidense Courtney Warren, formada en esa universidad. La experta se ha preguntado cuáles son las principales razones que llevan a las parejas a la separación, especialmente después de vacaciones. Algo muy sorprendente es que las discusiones no son lo más importante p orque, al menos, son un canal de comunicación. Precisamente es la incomunicación y el no expresar las necesidades reales lo que empuja a la destrucción del vínculo. El conflicto que separa a las personas es su resistencia a decir lo que piensan . Pero hay esperanza. Según Warren, existen ocho frases, ocho argumentos emocionales, que pueden salvar cualquier relación de pareja.

¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? Muchas parejas no se toman la molestia de decir de manera explícita lo que sienten el uno por el otro Suele darse en las parejas longevas, cuando parece que ya todo se da por hecho. El resultado, en la mayoría de los casos, es un sentimiento de abandono, de que ya no nos quieren o nos cuidan como antes. La relación se degrada, y el sentimiento se esfuma . Decirse un 'te quiero' en los momentos adecuados ayuda decisivamente a mantener el compromiso.

Después de escuchar, viene lo más complicado: entender, mostrar tu empatía. Si no validas parte de lo que tu pareja te expone, volveréis a la casilla de salida con algunos daños colaterales porque si no te muestras receptivo con lo que te cuentan, la distancia entre ambos se habrá hecho mayor. Y la otra parte no se sentirá respetada, cuidada ni valorada. En resumen, no se sentirá querida.