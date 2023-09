"Separarse para crecer": el divorcio de Hugh Jackman tras 30 años de matrimonio

View this post on Instagram

Para Ferreiro, los 13 años de diferencia entre ambos actores puede haber sido un factor en contra: "Puede que ese amor incondicional ya no sea suficiente por un tema de incompatibilidad de caracteres, puede haber falta de comunicación, de respeto, de no atender las necesidades individuales... Se puede querer crecer a nivel personal y no encontrar en la otra parte ningún compromiso. Muchas veces, cuando los hijos no están en casa es cuando la pareja se da cuenta de que ya no sienten lo mismo o que la relación ha cambiado".