Hugh Jackman, Meryl Streep o Aitana Sánchez-Gijón: el auge de las 'separaciones silenciosas' más allá de los 50

Sánchez-Gijón, de 55 años, desvelaba hace poco que llevaban tres años separados. “Estoy mudando de piel y siento que soy una crisálida en metamorfosis que aún no ha acabado de hacer la transformación completa. Me gustaría tener un poco más de paz interior”, confesó en una entrevista a El País. La expresidenta de la Academia del Cine dio a entender que fue una decisión consensuada, aunque no fácil. “Aún no he completado el duelo que supone una separación después de 22 años de relación, por muy de acuerdo que haya sido la ruptura. Pensaba que el duelo era más corto y más fácil”.