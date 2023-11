En realidad, mucho de ese calor asfixiante, de esas peleas repetitivas , tienen que ver con conflictos ocultos que afloran en formas manifiestamente agresivas o pasivo-agresivas, actitudes que se dan cuando hacemos preguntas capciosas, no validamos los sentimientos de la otra parte o negamos su importancia . No reconocer las heridas del otro es una de las formas más habituales y graves de manipulación .

Pero no siempre es posible la auto-observación . En entornos sociales, junto a otras personas, hay unas cuantas reglas escritas y no escritas que, en principio, pueden poner coto al famoso 'secuestro de la amígdala' , ese momento en el que la parte más primitiva de nuestro cerebro toma el mando.

La convivencia puede hacer que la relación, aparentemente, siga en el día a día. Pero una discusión no cerrada, sobre todo cuando está provocada por temas importantes en la vida de la pareja, puede contribuir a minarla y a hacer que empecemos a ver al otro no como a la persona que queremos, cuidamos y, a su vez, nos cuida, sino como una fuerza hostil que no nos valora y no nos ayuda a crecer como personas.