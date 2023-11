En los próximos días asistiremos a la sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez . En principio, hay 179 votos que apoyarían un nuevo gobierno del político socialista. Aunque los números dan (la mayoría absoluta está en los 175 diputados), otro asunto es el ambiente de tensión que se vive en la calle y en las instituciones. La hostilidad hacia la bancada socialista, sus socios de gobierno y todas las formaciónes que van a facilitar esta investidura es patente. Hagamos el pequeño ejercicio de trasladar el ambiente hostil de las Cortes , donde se gestionan las cuestiones de estado, a cualquier ámbito laboral . Unas señorías hostiles no parece el mejor comienzo para una nueva legislatura. Evitarla es posible, aunque la propia esencia de la hostilidad es mantenerse en el tiempo y abonarla periódicamente , desde el momento de su nacimiento.

Para este experto, es relativamente sencillo generar hostilidad entre dos grupos. Lo que entra en juego es el concepto de exclusión e inclusión. "Es tan sencillo como deci r 'lo mío y lo tuyo', 'nosotros y ellos'. A partir del 'nosotros' y 'ellos' y de decir también que hay algo por lo que competir ('Si tú ganas, yo pierdo. Y si tú pierdes, yo gano'), tenemos los condimentos típicos del conflicto . No necesito nada más. A partir de ahí se produce la polarización grupal, con lemas como 'Los míos son los buenos y los tuyos son los malos'. A partir de ahí se generan conductas hostiles", asegura Fouce, para quien la hostilidad nunca se da de manera gratuita.

En un grupo siempre se van a generar adhesiones, emociones neutras y, a veces, animadversiones. Pero la hostilidad a gran escala persigue otros objetivos. "La hostilidad sirve para justificar, para desvirtuar y desnaturalizar al otro. Pensar que no merece mi respeto porque no es como yo, y para justificar, incluso, acciones como agredir al otro. Puedo agredirlo porque persigo un fin mayor: mi patria, mi religión o la defensa de algo que sea importante para mí, normalmente son 'principios supra', que están por encima de las personas. ¿Cómo se hace? Desnaturalizando, deshumanizando al otro y generando una idea en la que la otra persona no es un ser como yo".