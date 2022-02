Tras pasar el día de los enamorados, son muchos los uppers que han mostrado su cariño a sus respectivas parejas. Muchos lo hacen de forma constante con su amor de toda la vida y otros con un enamoramiento más reciente, pero no por ello menos fuerte, como es el caso de David Summers y su actual pareja, Christine. El vocalista de Hombre G, que desde que comenzó a salir con ella después de su separación con su novia de toda la vida no ha ocultado la relación, no es el más enamorado de las redes sociales, pero sí le ha dado más de una muestra de afecto en varias ocasiones a través de su Instagram.