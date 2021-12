¿A quién no le ha pasado? Abrir el cajón de 'tus' jerséis y encontrarte una invasión de jerséis y camisetas ajenos. O no tan ajenos; en realidad, los de tu pareja, pero esos territorios ocupados duelen. Mucho. A veces los dejamos pasar, a veces recriminamos un poquito . Todo depende de cómo nos pille el día y del listado de agravios, entendiendo por agravios esas pequeñas cosas que molestan cual gota malaya, aunque hayamos informado puntualmente de por qué joroban. Lo que duele es el 'ghosting' de manías , pero ese es otro tema.

El fenómeno de apropiación de espacios y/o objetos empezó hace unos años de manera soterrada, pero implacable. Hace poco Michelle Obama basaba el éxito de su matrimonio en tener baños separados , no solo porque se trata de la convivencia más incómoda en uno de los espacios más pequeños de la casa, sino porque llevaba asociada el 'arrample', de cremas, champús y potingues , muchas veces caros y, por ello, cotizadísimos para el que ha hecho la inversión.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente son amigos, pareja y residentes entre Madrid y Barcelona. A juzgar por sus redes sociales, si hay una unión bien avenida es esta. Lo que no quiere decir que no tengan sus cosas. Una de estas cosas, según muestra hoy el Instagram de Buenafuente, es la 'separación de cargadores'. La imagen muestra la foto de dos cargadores de móvil identificados con los nombres de sus propietarios. Por la fuerza del trazo y el tamaño de las letras, se ve que detrás hay cierto resquemor y muchas preguntas del tipo "¿has visto mi cargador?", "¿dónde está mi cargador?", "¿me has cogido el cargador?". La realidad se ha impuesto. Ha habido que actuar por las bravas y coger el rotulador permanente. Hay tema.