Masajeadores de próstata: el tabú placentero de los mayores de 50

El sexo anal sigue siendo un tema tabú para muchas personas. Una encuesta reciente llevada a cabo por Lelo, marca de juguetes eróticos y bienestar sexual, señala que la mitad de sus encuestados siente curiosidad hacia esta práctica, pero no se atreven a probarlo. Entre las causas para no abordar el tema, la incertidumbre a la hora de plantear el tema a la pareja (15%) y el temor de que la pareja no esté dispuesta a practicarlo (29%).