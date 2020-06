Uppers.es, un año dando voz a la experiencia, la madurez y las ganas de seguir disfrutando: ¡Felicidades!

Uppers.es cumple un año de vida. ¡Y cuánta experiencia cabe en tan poco tiempo! Más de 2.000 artículos publicados en estos 12 meses. Hace un año encendíamos el altavoz a toda una generación y hoy podemos decir que ese altavoz no se ha callado ni un segundo. La idea sigue siendo la misma: poner en valor la experiencia, la madurez y las ganas de vivir y disfrutar a cualquier edad . Una idea que renovamos con más fuerza tras haber comprobado lo que sospechábamos: que hay ganas de seguir dando guerra de sobra. Para demostrarlo, hemos echado un vistazo a los testimonios y las experiencias de los Uppers que han pasado por la web en estos últimos 12 meses.

Disfrutones

Ni dejar de beber vino ni bajarse de la moto. Escuchando a nuestros Uppers, podría ser un buen resumen de este primer año. Un año en el que hemos hablado de vinos , de barcos , de viajes, de moda , de coches , de bicis , de relojes … También hemos hablado de sexo . Nos hemos divertido y hemos puesto el dedo en la llaga cuando era necesario. No basta con vivir el presente, hay que hacerlo intensamente. Lo dice Rosa Montero y nosotros se lo compramos al 100%.

Comprometidos

En este tiempo también hemos aprendido que la generación Uppers no tiene complejos y no acepta tabúes. Hemos hablado de sexo y de rock and roll. Pero también de drogas. Sin dramas ni frivolidad. Con mucha información y con testimonios reales que nos han hablado desde la experiencia sobre adicciones o sobre cómo tratarlas. Hemos hablado de problemas sociales como la integración de las minorías o el medio ambiente. También hemos tenido muy presentes a los más jóvenes. Sus inquietudes, sus miedos, sus estudios... Y también sus enseñanzas.