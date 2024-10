El hombre con más títulos universitarios del mundo es español y tiene 53 años: "Me esfuerzo más"

Afirma que no se considera empollón , pero que a tesón no le gana nadie. Podría decirse que el interés en la vida de Antonio Monroy , un madrileño de 53 años, es aprender y aprender. Solo eso explica que sea el hombre con más títulos universitarios del mundo. Ha hecho las carreras de Ciencias Empresariales, Derecho, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Criminología, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Psicología, Turismo, Historia del Arte, Trabajo Social, Humanidades, Educación Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En total , 13 carreras.

"La verdad es que no, no me considero un empollón. No paro en casa y siempre he tenido una vida social muy activa", explica Monroy en el diario ABC. Pero lo cierto es que desde pequeño sí mostró un interés inusitado por el conocimiento, en su acepción más amplia. Terminó EGB con 13 años, un año antes de lo normal. Tenía un talento fuera de lo normal para el estudio (era capaz de reproducir los libros de texto literalmente) y en la universidad también destacó.