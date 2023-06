View this post on Instagram

Uno de sus lugares icónicos es la obra del famoso arquitecto Antoni Gaudí que no debes dejar de visitar: la Sagrada Familia . Además, combina la arquitectura, parques y museos con la costa del mediterráneo. Y no podemos dejar de lado la gastronomía de la región, una de las más famosas del mundo.

Disfruta de un paseo en el Mercado Central y en el Mercado Colón: no hay mejor lugar para comprar que los mercados. No sé si les ha pasado, pero a mi me sucede que al visitar un mercado siempre encuentro algo nuevo que no sabía que existía, y eso me parece genial.